«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Виталия Славина на игру КХЛ в Казани

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.66.



«На пятое в сезоне «зелёное дерби» и 52-й матч в чемпионате команды выходят соседями по таблице Востока. Уфимцы, занимающие пятое место с 63 очками, на один пункт опережают казанцев. Так что эта всегда принципиальная встреча приобретает и важнейшее турнирное значение. Ибо при удачном раскладе есть возможность зацепиться за четвёртую позицию, на которой располагается с 64 баллами «Авангард». А это гарантирует преимущество своего поля на старте плей-офф.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В личных встречах пока минимальное преимущество у «СЮ» — две победы в основное время (3:2 в гостях, 4:1 дома) против двух поражений, но одно из них по буллитам (0:3 дома, 1:2 бул. в гостях). Как видите, для обоих соперников фактор своего льда в очном споре не имеет никакого значения.



Вот только для волжан всё это случилось в другой жизни. При Олеге Знарке. Возвращение на командорский мостик старейшины тренерского цеха КХЛ Зинэтулы Билялетдинова ознаменовалось долгожданным рывком «барсов» — шестью победами в семи турах. Причём в классическом стиле Билла – от строгой обороны с минимумом пропущенных шайб. Только «Сибирь» на этом отрезке сумела забить в основное время более двух голов и в овертайме нанесла «Ак Барсу» то самое единственное поражение (4:3).



Юлаевцев и в новом году штормит – победы сменяют поражения, в том числе от московского «Динамо» и «Магнитки» (по 2:3). Нет никаких оснований полагать, что казанцы сбавят обороты, а потому стоит поставить на победу «Ак Барса», пусть и в дополнительное время», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 6.41.



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