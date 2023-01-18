«Милан» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка Италии в Эр-Рияде

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Милан» — «Интер» в рамках Суперкубка Италии.



Ставка: проход «Интера» за 1.79.



«Я думаю, что эта игра будет чем-то напоминать Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом». Мы увидели настоящий спектакль и большое количество голов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается того, кто одержит победу, то «Милан» играет нестабильно. То он в матче с «Ромой» ведёт 2:0 и упускает победу в концовке, то после первого тайма проигрывает «Лечче» 0:2, но потом спасает эту игру. Если брать в целом, то «Милан» первые таймы проводит мощнее, чем вторые. В концовке команда устаёт, так как у неё не такая большая обойма игроков.



«Интер» по составу сильнее, он очень хорош. Пока не заиграл на полную мощность Лукаку, так что у «Интера» ещё есть и сумасшедший потенциал. Но мне не нравится в игре «Интера» то, что команда, ведя в счёте, просто перестаёт играть в футбол. Тем не менее «Интер» на данный момент команда более сильная, чем «Милан». Думаю, что он должен победить. Мой прогноз – проход «Интера», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 6.52.



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