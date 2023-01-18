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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция «зелёного дерби»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция «зелёного дерби»
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18 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.13. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент 3.40.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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«Ак Барс» — «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» на минималках «Ак Барс» — «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» на минималках
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