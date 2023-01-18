«Милан» — «Интер»: смотреть онлайн матч за Суперкубок Италии, прямая трансляция

18 января в матче за Суперкубок Италии сыграют «Милан» и «Интер». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом матча «Интер». Поставить на победу команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.55. На «Милан» можно сделать ставку за 2.90. Ничья в основное время идёт за 3.50.
По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.84, а на ТМ 2.5 дают 2.03. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.68.
Экспресс с коэффициентом 6.41.
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