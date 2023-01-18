«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: дата матча АПЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки
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19 января в матче за АПЛ сыграют «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало матча — в 23:00 мск. На территории России эту встречу не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом матча «горожан». Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.39. На «Тоттенхэм» можно сделать ставку за 7.80. Ничья идёт за 5.60.
По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.52, а на ТМ 2.5 дают 2.55. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.79.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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