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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: дата матча АПЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: дата матча АПЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки
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19 января в матче за АПЛ сыграют «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало матча — в 23:00 мск. На территории России эту встречу не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом матча «горожан». Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.39. На «Тоттенхэм» можно сделать ставку за 7.80. Ничья идёт за 5.60.

По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.52, а на ТМ 2.5 дают 2.55. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

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