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«Милан» — «Интер»: кто завоевал Суперкубок Италии, результат матча, какой счёт, голы

«Милан» — «Интер»: кто завоевал Суперкубок Италии, результат матча, какой счёт, голы
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18 января состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встретились «Милан» и «Интер». Игра прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко с передачи Николо Барелло открыл счёт в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера».

Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил ещё один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Интера», который стал обладателем Суперкубка Италии.

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