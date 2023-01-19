«Милан» — «Интер»: кто завоевал Суперкубок Италии, результат матча, какой счёт, голы

18 января состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встретились «Милан» и «Интер». Игра прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко с передачи Николо Барелло открыл счёт в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера».
Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил ещё один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Интера», который стал обладателем Суперкубка Италии.
Экспресс с коэффициентом 5.72.
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