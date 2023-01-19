«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.50.
«Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» существенно может повлиять на гонку. «Горожане» сейчас прихрамывают. Вы можете заметить, что «Манчестер Сити» в последнее время наносит минимальное количество ударов по воротам соперника. Холанд молчит, и это также проблема.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но тут в соперниках «Тоттенхэм», который приезжает на «Этихад» и у которого сейчас сплошная проблема. Статусный матч с «Арсеналом», попытка победить, но снова поражение. Хорош был Гарри Кейн, но «Арсенал» сейчас очень силён, поэтому «Тоттенхэм» уступил и осложнил себе выполнение задачи по попаданию в топ-4.
«Манчестер Сити» всё же интересней, сильнее. Сейчас Гвардиоле нужна победная игра, чтобы вернуться в гонку за лидерство. Думаю, что «Манчестер Сити» победит с форой (-1). Пепе должен был оставить все проблемы позади», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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