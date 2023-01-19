«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.99.



«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Невовремя «шпорам» выпало играть матч с «горожанами». Команда Пепа Гвардиолы только-только уступила в дерби «Юнайтед» (1:2). Без судейского скандала не обошлось, но горечь поражения все равно у «Сити» осталась.

Лучшие прогнозы на сегодня.



К тому же «Арсенал» сильнее оторвался от преследователя в таблице. Чтобы окончательно не выпадать из чемпионской гонки в АПЛ, команде из Манчестера необходимо выигрывать.



У «Тоттенхэма» тоже не самая лучшая ситуация сейчас. Команда часто теряла очки в последнее время. Кроме неудачи с лидирующим «Арсеналом» (0:2), «шпоры» также проиграли недавно – 0:2. Уже пошли жалобы тренера Антонио Конте. В общем, «Тоттенхэм» сейчас находится не в самой боевой форме.



Я считаю, что дома «Манчестер Сити» обязан побеждать сейчас. «МЮ», в отличие от «Тоттенхэма», действительно представлял опасность. Тут же со «шпорами» «горожанам» будет проще. Думаю, Гвардиола правильно настроит своих парней», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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