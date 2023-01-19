«Динамо» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.81.
«В предыдущем туре практически в одно и то же время оба предстоящих соперника победили на выезде, причём не последние команды лиги. При этом бело-голубые забросили в Нижнем Новгороде шесть шайб, а екатеринбуржцы в Москве и вовсе семь. В общем, «всё хорошо, прекрасная маркиза», но теперь-то играть между собой.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тут, конечно, надо помнить, что в последние пару лет у «Автомобилиста» с московским «Динамо» дело не идёт от слова «вообще». В четырёх последних междусобойчиках бело-голубые меньше шести шайб екатеринбуржцам не забрасывали, вне зависимости от места проведения матча. И дважды забрасывали по семь – в общем, «хватай мешки – вокзал поехал».
Опять-таки спад у динамовцев начался раньше, чем у «Автомобилиста», и вышли из него бело-голубые раньше. Там, конечно, ещё долго восстанавливались игровые связи, тем не менее разгоняться под плей-офф динамовцы начали раньше. А «Автомобилист» — вот только.
Наконец, место проведения матча. Ну, вообще-то, в последний раз «Динамо» дома проигрывало екатеринбуржцам пять с половиной лет назад, в октябре 2017-го. Всё это вместе делает бело-голубых несомненными фаворитами. Поэтому ждём достаточно задорного матча, тотал которого улетит выше 5.5. А по итогам матча «Динамо» наберёт два очка, причём, думаю, сделает это в основное время и даже не с минимальным преимуществом, а от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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