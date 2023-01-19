«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Ман Сити» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.
«Обе команды не находятся сейчас в оптимальном состоянии. «Сити» проиграл два раза подряд и не демонстрирует ту игру, которую мы ждём от этой команды. Не хватает скоростей, не хватает разнообразия в атакующих действиях, не хватает страсти. Команда делает всё на второй скорости.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Тоттенхэм» тоже проиграл в дерби «Арсеналу», был во всех компонентах слабее соперника. В плане организации «шпоры» до сих пор выглядят прилично, но этого оказывается недостаточно, когда «Тоттенхэм» встречается с серьёзными соперниками.
Мне кажется, что игра вряд ли получится зрелищной, не будет много голевых моментов и забитых мячей.
Понятное дело, что игру будет контролировать «Сити», так как, несмотря на все проблемы команды, в плане контроля мяча там всё в порядке. Самая оптимальная ставка здесь – 1Х и ТМ (3.5). Также мне понравилась ставка на то, что в первые полчаса игры голов не будет», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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