«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Испании 19 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал».
Ставка: проход «Реала» за 1.74.
«Центральный матч 1/8 Кубка Испании. Напомню, недавно команды встречались в чемпионате, где «Вильярреал» победил. Причем победил по делу, сыграв лучше «Реала». Это говорит о том, что встреча будет очень интересной.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Именно это поражение отбросило «Реал» на вторую строчку Примеры. А «Вильярреал» делит четвёртую-шестую строчки. На мой взгляд, это главное открытие в Испании на данный момент. В воротах опытный Пепе Рейна, оборону цементирует Альбиоль. Дани Парехо стал под руководством Кике Сетьена классическим опорником. В нападении Чуквезе, Морено и Пино играют великолепно, забивают много. «Вильярреал» — это грозная сила.
«Реал» еле обыграл слабую «Валенсию» в полуфинале Суперкубка, а потом безнадёжно проиграл «Барселоне». Но в этом и есть магия «Реала». Потерпев такое поражение, «бланкос» не могут не воскреснуть.
Конечно, по игре «Вильярреал» смотрится не хуже. Но «Реал» не был бы собой, если бы не умел преодолевать тяжёлые ситуации. Как бы ни развивалась игра, дальше всё равно пройдёт «Реал», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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