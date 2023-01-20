«РБ Лейпциг» — «Бавария»: эксперты назвали фаворита матча Бундеслиги
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20 января в матче немецкой Бундеслиги сыграют «РБ Лейпциг» и «Бавария». Начало матча — в 22:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом матча «Баварию». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.82. На «Лейпциг» можно сделать ставку за 4.10. Ничья в основное время идёт за 4.30.
По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.40, а на ТМ 2.5 дают 3.00. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.44.
Экспресс с коэффициентом 9.11.
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