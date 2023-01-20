«Ак Барс» — «Авангард»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент 2.85.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 9.11.
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