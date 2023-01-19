Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ»: результат матча, кто победил, сколько забили Месси и Роналду

Французский «ПСЖ» одержал победу в проходившем 19 января товарищеском матче со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Фахд», завершилась со счётом 5:3 в пользу парижан.
Счёт в матче открыл Месси, отличившись уже на третьей минуте с передачи Неймара. Роналду на 34-й минуте с пенальти счёт сравнял (1:1). Ближе к концу первой половины встречи парижан вывел вперёд защитник Маркиньос (2:1), однако ещё до перерыва Роналду вновь установил равенство на табло (2:2), после того как Неймар не реализовал свой 11-метровый удар.
На 53-й минуте защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вывел парижский клуб вперёд в третий раз за матч (3:2), но через три минуты счёт вновь стал равным — отличился Чан Хюн Су (3:3). На 60-й минуте к «точке» подошёл Мбаппе и забил четвёртый гол «ПСЖ», реализовав пенальти (4:3).
Затем форвард «ПСЖ» Уго Экитике забил пятый гол своей команды, сделав счёт 5:3 на 78-й минуте. Уже в компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счёт встречи 5:4 в пользу «ПСЖ».
Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграли аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».
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