«Сеута» — «Барселона»: результат матча Кубка Испании, как сыграли, какой счёт, кто победил

19 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграла с последним клубом третьего дивизиона страны «Сеутой». Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе» в Сеуте.



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«Барселона» владела мячом на протяжении всего первого тайма, однако имела столько же ударов по воротам, сколько и у соперника (3). Несмотря на это, каталонцы смогли открыть счёт под занавес первой половины встречи — отличился Рафинья с передачи Франка Кессье.



На 50-й минуте «Барселона» забила ещё один — забитый мяч на свой счёт записал Роберт Левандовски, ассистировал вновь Кессье. На 70-й минуте Ансу Фати довёл счёт до разгромного, точный пас ему отдал Жорди Альба. Через семь минут Франк Кессье с передачи Рафиньи забил ещё один гол сине-гранатовых. На 90-й минуте Левандовски с передачи Эрика Гарсии установил итоговый счёт — 5:0 в пользу «Барселоны», которая вышла в четвертьфинал турнира.



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