«Вильярреал» — «Реал»: результат матча Кубка Испании, кто победил, как сыграли, голы, счёт

19 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» играл с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Мадридцы неудачно начали встречу: уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Этьена Капу с передачи Жерара Морено. На 42-й минуте Саму Чуквезе укрепил преимущество «Вильярреала», ассистировал вновь Жерар Морено.
На 57-й минуте «сливочные» сократили отставание в счёте благодаря голу Винисиуса, точный пас ему отдал Даниель Себальос. На 69-й минуте защитник Эдер Милитао сравнял счёт в этой встрече. На 86-й минуте матча полузащитник Даниель Себальос с передачи Марко Асенсио принёс команде волевую победу и выход в четвертьфинал Кубка Испании — 3:2.
Экспресс с коэффициентом 9.11.
«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову.
«Истанбул Башакшехир» пытается приобрести форварда «Динамо» Смолова.
Ян Зоммер перешёл в «Баварию».
- 20 января 2023
-
05:00
-
03:00
- 19 января 2023
-
23:15
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 18 января 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30