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«Вильярреал» — «Реал»: результат матча Кубка Испании, кто победил, как сыграли, голы, счёт

«Вильярреал» — «Реал»: результат матча Кубка Испании, кто победил, как сыграли, голы, счёт
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19 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» играл с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.

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Мадридцы неудачно начали встречу: уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Этьена Капу с передачи Жерара Морено. На 42-й минуте Саму Чуквезе укрепил преимущество «Вильярреала», ассистировал вновь Жерар Морено.

На 57-й минуте «сливочные» сократили отставание в счёте благодаря голу Винисиуса, точный пас ему отдал Даниель Себальос. На 69-й минуте защитник Эдер Милитао сравнял счёт в этой встрече. На 86-й минуте матча полузащитник Даниель Себальос с передачи Марко Асенсио принёс команде волевую победу и выход в четвертьфинал Кубка Испании — 3:2.

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