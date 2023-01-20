«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 3.53.



«Не могу вспомнить ни одного сезона, который «Магнитка» прошла бы ровно и победно – прямо от первого тура и до Кубка Гагарина. Даже в чемпионские сезоны «Магнитку» периодически швыряло и штормило так, что мама не горюй. Поэтому сейчас мы не видим ничего нового, тем более что времени еще хватает. А вот в игре уральцев чего-то не хватает, что еще раз подтвердилось в предыдущем туре, когда «металлурги» за минуту отдали выигранный матч «ястребам».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Теперь, в принципе, могут точно так же отдать «Сибири». Тем более, что номинально новосибирцы играют лучше обыгравших «Магнитку» «ястребов», набрали больше очков и находятся выше «Авангарда» в турнирной таблице. Другое дело, что, выйдя на второе место Восточной конференции, сибиряки выдавили оттуда «Магнитку», а значит, предстоящая игра приобретает дополнительный смысл и дополнительную интригу.



Конечно, заброшенных шайб в Новосибирске будет поменьше, нежели в Омске, – «Сибирь» более привержена защитным вариантам игры и будет вязать «Магнитку» по рукам и ногам. Насколько это получится – покажет игра, мне кажется, что в какой-то мере получится и тотал предстоящего матча не превысит 5,5. А по итогам игры гости все-таки наберут два очка и вернут себе второе место на Востоке. Правда, непонятно, надолго ли», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.23.



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