«Лейпциг» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Германии «Лейпциг» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.82.



«Чемпионат Германии возвращается после перерыва. И сразу же нас ждёт интересный матч – «Лейпциг» против «Баварии». Кроме того, что у команд большие имена, они ещё и идут в первой тройке таблицы Бундеслиги.



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Мюнхенцы ушли на перерыв лидерами турнира. По ходу первой половины сезона клуб иногда терял очки, однако первую строчку сохранил. Сейчас подопечные Нагельсмана имеют отрыв от второго места в четыре очка. А вот «Лейпциг» идёт третьим в лиге и отстаёт от «Баварии» на шесть баллов. Поэтому успех в этом противостоянии позволит подопечным Розе сократить разрыв с лидером.



У «Баварии» после ЧМ-2022 появилась проблема – голкипер Мануэль Нойер травмировался во время отпуска и вылетел до конца сезона. Сейчас клуб активно ищет ему замену. Возможно, это повлияет на результативность в матче с «Лейпцигом». Но вот в итоговой победе лидера чемпионата я всё равно не сомневаюсь. Остальные топовые игроки «Баварии» в строю, так что у хозяев поля тут нет шансов», — сказал Мостовой.



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