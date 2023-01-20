Себастьян Корда — Даниил Медведев: смотреть онлайн матч Australian Open, прямой эфир

20 января в матче третьего круга Australian Open россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Ориентировочное начало встречи — 12:30 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на канале Eurosport.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают россиянина фаворитом матча. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.19. Шансы американского теннисиста оценили коэффициентом 4.60.
Букмекеры считают, что матч продлится более трёх партий. Сделать ставку на ТБ 3.5 сета можно с коэффициентом 1.64, а на ТМ 3.5 сета дают 2.17.
Медведев в первых двух раундах оказался сильнее американца Маркоса Гирона и австралийца Джона Миллмана. Корда победил чилийца Кристьяна Гарина и японца Йосуке Ватануки.
Экспресс с коэффициентом 6.23.
Чесноков: в матче с Кордой Медведева ждёт настоящая проверка на прочность.
Веснина: Корда способен доставить Медведеву серьёзные проблемы.
Маррей жёстко высказался о том, что его заставили играть ночью на Australian Open.
- 20 января 2023
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:00
- 19 января 2023
-
23:15
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 18 января 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30