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Себастьян Корда — Даниил Медведев: смотреть онлайн матч Australian Open, прямой эфир

Себастьян Корда — Даниил Медведев: смотреть онлайн матч Australian Open, прямой эфир
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20 января в матче третьего круга Australian Open россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Ориентировочное начало встречи — 12:30 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на канале Eurosport.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают россиянина фаворитом матча. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.19. Шансы американского теннисиста оценили коэффициентом 4.60.

Букмекеры считают, что матч продлится более трёх партий. Сделать ставку на ТБ 3.5 сета можно с коэффициентом 1.64, а на ТМ 3.5 сета дают 2.17.

Медведев в первых двух раундах оказался сильнее американца Маркоса Гирона и австралийца Джона Миллмана. Корда победил чилийца Кристьяна Гарина и японца Йосуке Ватануки.

Экспресс с коэффициентом 6.23.

Чесноков: в матче с Кордой Медведева ждёт настоящая проверка на прочность.

Веснина: Корда способен доставить Медведеву серьёзные проблемы.

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