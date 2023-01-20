«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.76.



«Ак Барс» движется вперёд медленно, но уверенно, и теперь даже интересно, куда он с такой динамикой сможет зайти. В принципе, нечто подобное мы видели у «Авангарда» в его первый чемпионский сезон, к которому команду готовил Сергей Герсонский. У него с самого начала не пошло, и его тогда сменил Валерий Белоусов. Как потом говорил сам Белоусов, ничего особого ему менять не пришлось, основные проблемы находились в головах у игроков, а физически к сезону они были готовы очень прилично. Вам это ничем нынешний «Ак Барс» не напоминает? Который у Знарка не мог быть плохо подготовлен к сезону, а теперь Зинэтула Билялетдинов просто подкручивает мозги игрокам и настраивает организацию. И если тогда «Авангард» смог доиграться до своего первого чемпионства, то почему бы теперь «Ак Барсу» не доиграться до своего пятого?



Лучшие прогнозы на сегодня.



Я вижу динамику «Ак Барса», но я вижу и игру «Авангарда», который потихоньку дотягивается до лидеров Востока, и если «Автомобилист» с «Магниткой» будет также кидать из огня да в полымя, то омичи скоро начнут их в турнирной таблице вытеснять. Но для начала им надо победить «Ак Барс» в гостях, и это видится очень и очень проблематичным. «Ястребы» проиграли казанцам оба домашних матча в декабре и январе, но при этом дважды победили в прошлом году, когда «Ак Барс» мало напоминал самого себя.



То есть «Ак Барс» Билялетдинова, в отличие от «Ак Барса» Знарка, знает, как играть с «Авангардом». И это, на мой взгляд, следует считать главным условием предстоящего матча. Который будет как сверхупорным, так и малорезультативным, потому что Билл привычно ставит игру от обороны. Предположу, что тотал не превысит 6.5, а по итогам матча хозяева любым возможным способом наберут два очка, хотя далеко не факт, что у них получится это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.23.



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