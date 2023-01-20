«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» в 16-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.25.



«Возобновляется сезон в немецкой Бундеслиге. В Германии решили не спешить с выходом с каникул. Традиционно турнир возобновляется во второй половине января. Просто дальше плотность матчей возрастёт. И сразу же суперматч: «Лейпциг» примет «Баварию». У «РБ» есть классный шанс повысить интригу. В случае победы он будет отставать от мюнхенцев всего на три очка. А там ещё и «Фрайбург» может вплотную подобраться к «Баварии».



Лучшие прогнозы на сегодня.



В первой части сезона «Бавария» не всегда была идеальна, долгое время она даже не лидировала. И только ближе к середине октября удалось раскочегариться. Пошла победная серия. И «Бавария» спокойно опередила всех, захватила лидерство. Но я не уверен, что сейчас мюнхенцы сразу же смогут поймать ритм, показать лучший футбол. У «Лейпцига» шансы есть.



Плохо, что мы не увидим главных звёзд команд – Нкунку и Мане. Но в то же время не будет и основных вратарей – Гулачи и Нойера. И это наталкивает на мысль об очень результативной игре. Собственно, «Лейпциг» и «Бавария» почти всегда устраивают голевые представления. Поэтому я сыграю «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 6.23.



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