«РБ Лейпциг» — «Бавария»: ставка Романа Гутцайта на игру чемпионата Германии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария».



Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.60.



«Я редко говорю о Бундеслиге, но не хочется оставлять без внимания топ-матч немецкого чемпионата. «Бавария» в некоторых матчах выглядела шикарно, но в некоторых играх откровенно буксовала. У мюнхенцев нет огромного запаса перед преследователями в турнирной таблице.



Лучшие прогнозы на сегодня.

«РБ Лейпциг» стал выглядеть намного солиднее после смены тренера. Были хорошие матчи и в еврокубках, и в чемпионате. Когда, если не сейчас, ловить эту «Баварию»? У мюнхенцев ясны все козыри: хороший состав и сыгранные футболисты. Однако «РБ Лейпциг» умеет быстро убегать в контратаки и играть дисциплинированно. У хозяев есть свои шансы. Учитывая, что команды долго не играли в официальных матчах, основные события могут произойти уже после перерыва, так как понадобится время на раскачку», — сказал Гутцайт.



Экспресс с коэффициентом 6.23.



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