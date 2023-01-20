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Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Сельта»

Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Сельта»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Сельта».

Ставка: обе забьют за 2.35.

«Мальорка» хоть и не блещет результатами после перерыва, но продолжает оставаться стабильным середняком, которому борьба за выживание пока не грозит. «Сельте» повезло меньше, она встретила перерыв в зоне вылета, но сейчас смогла выбраться оттуда и занимает 16-ю строчку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Примере «Сельта» не проигрывает четыре матча подряд и стала пропускать в них гораздо реже обычного. При этом «крестовые» вылетели из Кубка Испании от «Эспаньола». Это единственный неудачный матч «Сельты» после перерыва. В прошлом туре гости очень мощно отыграли с крепким «Вильярреалом», полностью превзойдя соперника, но довольствовались лишь ничьей.

Отдельно стоит упомянуть противостояние двух бомбардиров – Ведата Мурики и Яго Аспаса. Оба, играя за относительно слабые команды, забили уже по восемь голов и входят в топ бомбардиров Примеры. Вполне возможно, что и в этом матче они обеспечат нас голами. Оборона «Мальорки» уже не такая надёжная, и засушить матч у хозяев не получится, а «Сельта» сама по себе может пропустить сколько угодно и от кого угодно. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 6.23.

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