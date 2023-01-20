Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» за 2.39.
Казанцы впервые с октября месяца поднялись в топ-5 Востока. Всё благодаря мощному зимнему отрезку, начиная с декабря «Ак Барс» проиграл только четыре из 17 матчей. Неудивительно, что он так взлетел в турнирной таблице, в Восточной конференции сейчас сложно найти более стабильную команду.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Зинэтула Билялетдинов очень быстро разобрался с наследством Знарка и смог превратить команду, которая могла пролететь мимо плей-офф, в очень грозную силу. Набравший форму Радулов очень ему в этом помогает, в прошлом матче Александр принёс победу над «Салаватом Юлаевым», не пощадив свою бывшую команду.
«Авангард» сейчас тоже очень неплох и уже давно обходится без серьёзных спадов формы, но не впечатляет так, как «Ак Барс». К тому же омичи чуть больше недели назад проигрывали казанцам дома, что тоже говорит не в их пользу. А гостевые матчи «Авангард» проводит слабее домашних. Так что тут есть смысл ставить на победу «Ак Барса» за 2.39.
Экспресс с коэффициентом 6.23.
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