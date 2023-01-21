Андрей Рублёв — Даниэль Эванс: результат матча, кто победил, как сыграли
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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над британским игроком Даниэлем Эвансом в матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии.
Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
Таким образом, Андрей вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперником станет победитель пары Уго Умбер – Хольгер Руне.
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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