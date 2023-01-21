«Адмирал» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Амур».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.66.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Это будет уже восьмая встреча соперников в текущем сезоне – между прочим, отнюдь не последняя. Всего «Адмирал» с «Амуром» сыграют в регулярном чемпионате десять раз. В НХЛ, кстати, во времена «Оригинальной шестёрки» бывало и побольше. На рубеже 60-х годов прошлого века команды НХЛ играли друг с другом в регулярном сезоне по 12 матчей. Потом могло быть семь встреч в плей-офф.

У нас, конечно, такого рекорда не будет, поскольку встреча двух дальневосточных команд в плей-офф Кубка Гагарина, мягко говоря, маловероятна. Поэтому пока ограничимся десятью матчами, результат восьмого из которых и попытаемся спрогнозировать.

«Адмирал» в последнее время подсел, причём достаточно заметно. Приморцы проиграли в трёх последних матчах, один из которых, кстати, с «Амуром». Но два других соперника были очень тяжёлыми, плюс играл «Адмирал» на выезде в Уфе и Казани, причём из столицы Татарстана сумел даже увезти одно очко. В Хабаровск, на третью игру выездной сессии, прибыл уже вымотанным, поэтому и был там бит.

Теперь всё будет совсем по-другому. Теперь будут родные трибуны, родная узкая коробка и три полноценных дня на отдых и восстановление. Всё это вместе делает «адмиралов» фаворитами предстоящего матча даже несмотря на то, что «Амуру» очки нужны настолько, что деваться уже некуда.

Поэтому прогноз будет следующим. Весьма средний по голевой наполняемости матч с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы. В результате же хозяева любым способом наберут два очка, но им для этого придётся сильно попотеть».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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