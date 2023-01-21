«Адмирал» — «Амур»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, трансляция матча

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Амур». Начало игры — в 10:00 мск.
В прямом эфире встречу покажут по телеканалу KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу «Адмирала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24, а шансы «Амура» оценены в 3.30.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Адмирал» — «Амур» не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.34, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.60.
Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.30.
Сорокин отреагировал на попадание в число участников Матча звёзд НХЛ.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс» с коэффициентом 2.55.
Российские хоккеисты на Матче звёзд НХЛ могут установить новый рекорд.
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