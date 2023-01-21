«Динамо» — ЦСКА: прогноз Артёма Батрака на московское дерби в КХЛ

Экс-хоккеист московского «Спартака», обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в одну шайбу за 5.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Как и обещал, начинаю играть более высокие коэффициенты и прогнозы. Старейшее московское дерби, всё понятно. Настрой будет фантастический.

Обе команды находятся на ходу, но ЦСКА выглядит чуть лучше, выше, стабильнее. Но у армейцев и состав лучше. Поэтому я думаю, что выиграют красно-синие, несмотря на то что они играют на выезде.

Команды третий раз играют друг с другом. И в двух предыдущих случаях итоговая разница была в одну шайбу. Две блистательные системы встречаются, много голов не забьют, но будет упорный матч».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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