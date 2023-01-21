«Ливерпуль» — «Челси»: во сколько начало матча, прогнозы и ставки, кто фаворит

21 января состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Начало – в 15:30 мск.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех лондонцев оценивается в 4.12. На ничью дают коэффициент 3.98.

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» – «Челси» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Бердыев высказался о возможном переходе Сердара Азмуна в «Сочи».

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 3.92.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 3.92.