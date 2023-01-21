«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в 21-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.65.

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«Ещё в прошлом сезоне встреча между «Ливерпулем» и «Челси» обязательно была бы центральной, но сейчас все ждут игру «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» и «Челси» сезон проваливают. девятое и десятое место у таких именитых команд. Это печально.

Если с «Челси» всё более-менее понятно, там и руководство сменилось, и тренер, нет никакой стабильности, то проблемы «Ливерпуля» объяснить трудно. Всем кажется, вот-вот заиграют мерсисайдцы, а этого не происходит. В прошлом туре они были разгромлены в Брайтоне.

У «Ливерпуля» не будет ван Дейка. Команда и так регулярно пропускает, а без лучшего защитника будет тяжело сохранить свои ворота сухими. «Челси» просто выглядит слабо, свои моменты у «Ливерпуля» обязательно будут. Салах на месте, Гакпо захочет себя показать перед болельщиками. У «Челси» ещё и новичок из «Монако» наверняка будет играть практически с листа.

Так что поставлю на «обе забьют». Слишком много проблем у команд, чтобы против сильного по составу соперника отыграть идеально в защите».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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