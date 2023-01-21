«Айнтрахт» — «Шальке»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Шальке-04».
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (-1) за 1.65.
«Айнтрахт» отлично провёл первую половину сезона в Бундеслиге и вырвался в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас команда из Франкфурта занимает четвёртую строчку, закрепившись в зоне еврокубков, набрав 27 очков.
Во время зимнего перерыва «Айнтрахт» провёл семь товарищеских матчей. В первых двух потерпел поражение, а дальше последовали четыре победы и одна ничья. Как мы видим, «Айнтрахт» находится в хорошей форме и будет продолжать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, ведь «Унион» буквально наступает ему на пятки, имея в своём арсенале столько же очков.
«Шальке» проводит первый сезон после возвращения в Бундеслигу и бьёт рекорды по поражениям, занимая последнюю строчку в турнирной таблице, набрав всего девять очков. Вряд ли у команды из Гельзенкирхена есть шанс задержаться в элитном немецком дивизионе на следующий сезон.
Из 15 игр — 10 поражений, три ничьих и всего две победы. В межсезонье «Шальке» провёл шесть товарищеских матчей, результат которых не может порадовать ни одной победой — три поражения и три ничьих. Как мы видим, подопечные Томаса Райса находятся не в самой лучшей форме, и даже некоторая корректировка состава в зимнее трансферное окно не особо помогает команде.
Гельзенкирхенцы играют от обороны, и вряд ли у них будет возможность сменить тактику, учитывая преимущественно атакующих соперников по Бундеслиге. Предстоящий матч с «Айнтрахтом» для «Шальке» будет непростым, ведь сдержать прессинг соперника такого уровня очень сложно».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.
Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.
Депай: горю желанием показать себя в «Атлетико».
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