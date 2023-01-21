«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.
«Оба клуба переживают не лучшие времена и располагаются на экваторе турнирной таблицы. После перерыва на чемпионат мира обе команды синхронно неудачно выступают в АПЛ. У «Ливерпуля» 6 из 12 возможных очков, а у «Челси» 7 из 15.
В прошлом сезоне соперники встречались между собой четыре раза, и все матчи завершились ничейным исходом в основное время. В эпоху Юргена Клоппа команды встречались в АПЛ 14 раз: шесть побед красных, две синих, четыре ничьих.
Юрген Клопп одержал свою первую победу в АПЛ именно в матче с «Челси» в октябре 2015 года. Более того, Клопп сражался за эти годы с шестью тренерами, которые руководили «Челси». Грэм Поттер будет седьмым. С «Брайтоном» Поттера «Ливерпуль» Клоппа встречался шесть раз: три победы, две ничьих и одно поражение.
Предстоящая встреча будет особенной. Это тысячная игра Клоппа в роли главного тренера. В такой встрече определённо жду, что команда поддержит своего именитого наставника».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 3.92.
Иванов: «Левски» заплатит штраф за отказ сыграть с «Уралом».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 3.92.
В «Вероне» заявили, что ведут с ЦСКА переговоры по аренде Гайча.
- 21 января 2023
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 20 января 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:00
- 19 января 2023
-
23:15