«Автомобилист» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ, где смотреть онлайн бесплатно

21 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Барыс». Начало игры — в 14:30 мск.
Встречу в прямом эфире покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Автомобилиста» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71, а шансы «Барыса» оценены в 4.30.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 2.06.
Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 12.0.
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.30.
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