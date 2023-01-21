«Автомобилист» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ, где смотреть онлайн бесплатно

21 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Барыс». Начало игры — в 14:30 мск.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Автомобилиста» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71, а шансы «Барыса» оценены в 4.30.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 2.06.

Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 12.0.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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