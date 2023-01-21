«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на встречу АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.
«21-й тур чемпионата Англии. Вывеска сумасшедшая. При этом играют два разочарования этого сезона: соперники идут на девятом и десятом местах, заработав по 28 очков. Единственный плюс – это победы в последних матчах. Можно сказать, что команды на правильном пути, при этом терять им совершенно нечего.
Проблема «Ливерпуля» – это травмы. У «Челси» — смена тренера и руководства. При этом гранды должны свои кризисы преодолевать и показывать хорошую игру.
В этом матче на команды ничего не давит, чемпионами они уже не станут. Поэтому «Ливерпуль» и «Челси» должны показать хорошую игру.
Мне сложно сказать, кто выиграет. Результат может быть любым, но голов будет много.
Ставлю на ТБ 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 3.92.
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