«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на встречу АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«21-й тур чемпионата Англии. Вывеска сумасшедшая. При этом играют два разочарования этого сезона: соперники идут на девятом и десятом местах, заработав по 28 очков. Единственный плюс – это победы в последних матчах. Можно сказать, что команды на правильном пути, при этом терять им совершенно нечего.

Проблема «Ливерпуля» – это травмы. У «Челси» — смена тренера и руководства. При этом гранды должны свои кризисы преодолевать и показывать хорошую игру.

В этом матче на команды ничего не давит, чемпионами они уже не станут. Поэтому «Ливерпуль» и «Челси» должны показать хорошую игру.

Мне сложно сказать, кто выиграет. Результат может быть любым, но голов будет много.

Ставлю на ТБ 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 3.92.

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