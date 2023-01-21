«Динамо» М — ЦСКА: ставка Максима Лебедева на московское дерби

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.77.
«Бело-голубые разошлись, конечно, не на шутку. Выиграли четыре матча из последних пяти, причём две победы получились сухими. В общем, команда уверенно идёт в плей-офф, но достаточно ли нынешнего уровня игры для того, чтобы обыграть действующих чемпионов, которые смотрятся как минимум ничуть не хуже. Быть может, играют не столь быстро, но опыта у них куда больше.
На стороне армейцев, безусловно, играет тот факт, что отдыхали они на двое суток больше «Динамо». Можно сказать, что тем самым была нивелирована молодость бело-голубых и у них вряд ли получится измотать более опытных армейцев. В остальном, в принципе, особых преимуществ ни у кого нет, разве что в целом у ЦСКА повыше исполнительское мастерство, но этот показатель в данном случае не критичен.
Легко предположить весьма упорный и, скорее всего, не слишком обильный на заброшенные шайбы матч. Хоть и попытаются хозяева при поддержке трибун играть первым номером, но оборона у красно-синих более чем приличная и не такое видала.
Поэтому предположу, что тотал не превысит 6.5 шайбы, а по итогам матча гости то ли наберут, то ли вымучают, то ли вовсе выстрадают два очка. Армейцы знают, как это делается».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА с коэффициентом 3.15.
ХК «Сочи» отправил в отставку Светлова.
Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.30.
Российские хоккеисты на Матче звёзд НХЛ могут установить новый рекорд.
- 21 января 2023
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 20 января 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00