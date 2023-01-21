«Динамо» М — ЦСКА: ставка Максима Лебедева на московское дерби

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.77.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бело-голубые разошлись, конечно, не на шутку. Выиграли четыре матча из последних пяти, причём две победы получились сухими. В общем, команда уверенно идёт в плей-офф, но достаточно ли нынешнего уровня игры для того, чтобы обыграть действующих чемпионов, которые смотрятся как минимум ничуть не хуже. Быть может, играют не столь быстро, но опыта у них куда больше.

На стороне армейцев, безусловно, играет тот факт, что отдыхали они на двое суток больше «Динамо». Можно сказать, что тем самым была нивелирована молодость бело-голубых и у них вряд ли получится измотать более опытных армейцев. В остальном, в принципе, особых преимуществ ни у кого нет, разве что в целом у ЦСКА повыше исполнительское мастерство, но этот показатель в данном случае не критичен.

Легко предположить весьма упорный и, скорее всего, не слишком обильный на заброшенные шайбы матч. Хоть и попытаются хозяева при поддержке трибун играть первым номером, но оборона у красно-синих более чем приличная и не такое видала.

Поэтому предположу, что тотал не превысит 6.5 шайбы, а по итогам матча гости то ли наберут, то ли вымучают, то ли вовсе выстрадают два очка. Армейцы знают, как это делается».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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