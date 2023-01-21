«Эспаньол» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» – «Бетис» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: Борха Иглесиас забьёт за 2.60.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Обе команды вылетели из Кубка Испании. В 1/8 финала «Эспаньол» проиграл на выезде «Атлетику» Бильбао – 0:1. «Бетис» за неделю второй раз проиграл в серии пенальти: в первый раз в Суперкубке Испании «Барселоне», а затем – «Осасуне». Не было у севильцев Набиля Фекира, но дважды вели в счёте у «Осасуны», однако позволяли сопернику сравнивать – и в основное время, и в дополнительное.

В общем, видно, что «Бетис» сейчас не в самом лучшем состоянии. Есть травмированные. Есть и новичок – Абнер Винисиус, который дебютировал в кубковой встрече. Есть и Борха Иглесиас, который как раз из «Эспаньола» и перешёл в «Бетис». И тут я бы хотел сыграть по «правилу бывших».

Борха неплохо вышел на замену. Виллиан Жозе не лучшим образом сыграл предыдущий матч. Не сомневаюсь, что Борха выйдет в стартовом составе на предстоящий матч. Хотел бы остановиться на его персоне, что он выйдет и забьёт «Эспаньолу».

Здесь должно сработать «правило бывших». Я очень люблю такие ставки, люблю такие пересечения. Коэффициент отличный – 2.60. Почему бы не попробовать его заиграть в качестве прогноза».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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