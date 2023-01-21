«Динамо» — ЦСКА: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча КХЛ

21 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» оценены в 2.85.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.47.
Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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