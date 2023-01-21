«Динамо» — ЦСКА: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча КХЛ

21 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» оценены в 2.85.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.47.

Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Российские хоккеисты на Матче звёзд НХЛ могут установить новый рекорд.

Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.30.

ХК «Сочи» отправил в отставку Светлова.

Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА с коэффициентом 3.15.