«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Вальядолид» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.05.
«Атлетико» прошёл в четвертьфинал Кубка Испании – обыграл «Леванте» с большим трудом (2:0). Очень тяжёлый был матч. «Атлетико» оба своих мяча забил во втором тайме. Отличились Мората и в самой концовке Льоренте. «Атлетико» подписал Мемфиса Депая, он может сейчас дебютировать в чемпионате. Посмотрим, как это всё будет выглядеть.
«Атлетико» не очень здорово смотрится, потому что проиграл «Барселоне» в чемпионате и упустил победу над «Альмерией» на выезде (1:1). Но по-прежнему «Атлетико» неплохо смотрится в обороне – всего 16 мячей пропустил.
«Вальядолид» немного забивает – всего 13 мячей. Меньше только у «Эльче» и «Кадиса», которые находятся в зоне вылета.
«Атлетико», скорее всего, выиграет. И, мне кажется, он выиграет всухую. Хороший коэффициент – 2.05».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Петржела: бразильцы «Зенита» играют только ради денег.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.
Андрей Мостовой: хочется играть с лучшими командами мира.
Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.
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