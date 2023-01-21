Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Фиорентина» пока смотрится интереснее, но лучшим нынешний отрезок сезона для неё точно не назвать. Команда Винченцо Итальяно не умеет играть с командами из верхней части таблицы. В четырёх последних турах она уступила «Роме» (0:2) и «Милану» (1:2), а также закончила встречу с «Монцей» ничейным результатом (1:1). Таким образом, у «фиалок» всего одна победа во встрече с «Сассуоло» (2:1) в четырёх встречах.
На это можно посмотреть и с другой стороны – в семи последних матчах у хозяев только два поражения. «Торино», в свою очередь, обороты сбавил, не выигрывая в четырёх последних матчах. Конечно, поражение за этот период у «быков» тоже лишь в одной встрече, но в соперниках были «Специя», «Верона», «Салернитана» и лишь «Рома» из первой десятки чемпионата.
Важно, что туринцы стабильно забивают хотя бы по одному голу, а с середины октября не удалось поразить ворота только «Специи» (0:1). Много ждать от «быков» сейчас не приходится, лидеры нападения не в лучшей физической форме, и даже Алексей Миранчук после гола «Вероне» давно себя никак не проявлял. Однако с обороной «Фиорентины» гости хотя бы раз разобраться способны – возьмём «обе забьют» с коэффициентом 1.92.
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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