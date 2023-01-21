«Кёльн» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кёльн» — «Вердер» в 16-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.99.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

«Матч, в котором достаточно сложно будет отталкиваться от текущего состояния команд, тем более что текущего состояния мы и не знаем. Даже если посмотреть по первому кругу, то команды очень нестабильны, при этом и те и другие, конечно, играют в атаку, особенно «Вердер».

Он пытается быть «Вердером» Томаса Шаафа, но не всегда это получается. По крайней мере, он пробует им быть. На выезде в Кёльне, где будет битком стадион, «Вердер» вряд ли откажется от своей идеи.



Тотал больше 3 мячей с коэффициентом 1.99. Мне кажется, это очень хороший тотал. Здесь может быть что-то в районе 4:3 или 3:4. Это уже покажет время».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.

Каррера прокомментировал лишение «Ювентуса» 15 очков в Серии А.

Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.

Черданцев: не думаю, что это закат «Ювентуса».