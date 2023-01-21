«Кёльн» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кёльн» — «Вердер» в 16-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.99.
Лучшие прогнозы на Бундеслигу.
«Матч, в котором достаточно сложно будет отталкиваться от текущего состояния команд, тем более что текущего состояния мы и не знаем. Даже если посмотреть по первому кругу, то команды очень нестабильны, при этом и те и другие, конечно, играют в атаку, особенно «Вердер».
Он пытается быть «Вердером» Томаса Шаафа, но не всегда это получается. По крайней мере, он пробует им быть. На выезде в Кёльне, где будет битком стадион, «Вердер» вряд ли откажется от своей идеи.
Тотал больше 3 мячей с коэффициентом 1.99. Мне кажется, это очень хороший тотал. Здесь может быть что-то в районе 4:3 или 3:4. Это уже покажет время».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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