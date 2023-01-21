«Вегас» — «Вашингтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон».
Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.76.
«Столичные» продолжают выезд после победы над «Аризоной» 4:0. Впереди Город Грехов: казино, огоньки, деньги, веселье, трудно сосредоточиться в такой обстановке, но надо. Овечкин в предыдущем матче остался без очков, у Орлова и Кузнецова по две передачи.
«Вегасу» приходится справляться с большим количеством травм, неудивительно, что команду затрясло: три домашних поражения кряду, в которых «рыцари» пропускали минимум по три шайбы, в одном матче проиграли всухую со счётом 0:4. Команда играет дисциплинированно, но реализовала лишь одно большинство в четырёх матчах.
В последних 10 гостевых встречах «Вашингтон» проиграл лишь раз. Это солидный результат, но команда не летала так далеко с ноября и декабря 2022 года. Тогда «Кэпиталз» выиграли первый матч в Ванкувере, проиграли два, а потом обыграли «Эдмонтон».
В этом сезоне «Найтс» уже виделись с «Кэпиталз», выиграв со счётом 3:2 по буллитам в гостях. Не жду большого количества шайб. «Вегас» неоднократно демонстрировал свою великолепную дисциплину, которая является одним из залогов успеха «рыцарей».
Двоякое ощущение: с одной стороны, «Найтс» слабовато играют дома, потенциально четыре поражения подряд — перебор. «Вашингтон» выглядит предпочтительнее. Но каждый раз, когда я делаю ставку на «столичных», они меня подводят. Поэтому выберу ТМ 6 шайб».
Экспресс с коэффициентом 9.72.
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Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.30.
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