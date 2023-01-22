«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Хетафе» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Хетафе» с форой (+2.5) за 1.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» играет с «Хетафе». Лидер чемпионата недавно одержал победу над «Сеутой» (5:0) в Кубке Испании. Неплохим составом играла «Барса». Да, там не было Гави, Педри, кто-то чуть позже вышел на замену, но Левандовски свои два мяча забил. Непросто «Барселона» добиралась – самолётом, вертолётом, потом ещё обратно. Сейчас матч с неуступчивым «Хетафе», который находится на границе с зоной вылета.

«Хетафе» в двух последних матчах проигрывал, но скромно – 1:2 «Севилье» и «Эспаньолу». Кике Санчес Флорес пока что тренирует «Хетафе». За 17 туров всего восемь поражений у «Хетафе» и только два из них с крупным счётом. Было 1:5, а также в самом начале чемпионата проиграли «Атлетико» — 0:3.

Если «Барселона» и выиграет, то сомневаюсь, что она раздербанит и развозит этот «Хетафе», хотя каталонцы выглядят здорово, а все лидеры в хорошей форме. Но верю, что «Хетафе» упрётся на «Камп Ноу», исторически у «Барселоны» всегда сложные матчи с этим соперником.

Я бы взял «Хетафе» с форой (+2) за 1.85 и рассмотрел бы вариант, что «Хетафе» не проиграет крупно, то есть «Хетафе» с форой (+2.5) за 1.55».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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