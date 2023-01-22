«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Последние результаты «Аталанты» просто восхищают: 13 забитых мячей в двух последних матчах чемпионата и Кубка Италии. В новом году у «Аталанты» лучший результат по забитым мячам среди всех команд европейских топ-лиг — 17 голов. Хороши и основные игроки, и резервисты, которые выходят на замену и тоже забивают. Единственное, соперники были далеко не уровня «Ювентуса», и придётся столкнуться с более высоким уровнем сопротивления.
«Ювентус» в прошлом туре разгромно проиграл «Наполи», но до этого добился восьми побед подряд. Туринцы по-прежнему являются лучшей оборонительной командой чемпионата — 12 пропущенных голов. Дома у «Ювентуса» ни одного поражения в этом сезоне Серии А и пять подряд сухих побед. А у «Аталанты» в гостевых матчах шесть побед, три ничьих и всего одно поражение.
Обе команды, пусть и переживают разные периоды, при любом раскладе регулярно забивают. Даже при крупных победах или при разгромных поражениях. У обеих команд имеется хорошая забивная способность. Поэтому жду голы с обеих сторон».
Экспресс с коэффициентом 9.72.
Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32.
Миранчук забил в матче «Торино» и «Фиорентины».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.
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