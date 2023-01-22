«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Павла Погребняка на матч АПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка 1: победа «Арсенала» за 1.82.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Нас ждёт извечное противостояние, которое началось ещё во времена Фергюсона и Венгера.

«Арсенал» на подъёме и рвётся к титулу. Он проехался по «Тоттенхэму» в последнем матче, выиграв со счётом 2:0. Оптимальные физические кондиции и моральный подъём на стороне лондонцев.

«МЮ» потерял два очка в матче с «Кристал Пэлас», пропустив в компенсированное время.

Мои ставки: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе» с коэффициентом 4.05.

Карпин заявил, что ничего не ждёт от встречи представителей РФС и УЕФА.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.

«Шальке» хочет арендовать Изидора.