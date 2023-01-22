Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Оренбург»: во сколько, по какому каналу покажут, смотреть онлайн бесплатно

«Динамо» — «Оренбург»: во сколько, по какому каналу покажут, смотреть онлайн бесплатно
Комментарии

22 января состоится товарищеский матч «Динамо» — «Оренбург». Начало игры — в 10:00 мск.

Смотреть товарищескую встречу можно в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Оренбурга» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры не сомневаются, что матч «Динамо» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27.

Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.10. Гол оренбуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

Карпин: хорошо или плохо, что Россия не ушла в азиатский футбол — посмотрим.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 3.92.

Губерниев похвалил РФС за попытку вести диалог с УЕФА.

Экспресс на 22 января с коэффициентом 9.79: «Ювентус» тонет, Артета великолепен Экспресс на 22 января с коэффициентом 9.79: «Ювентус» тонет, Артета великолепен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023