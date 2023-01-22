«Динамо» — «Оренбург»: во сколько, по какому каналу покажут, смотреть онлайн бесплатно

22 января состоится товарищеский матч «Динамо» — «Оренбург». Начало игры — в 10:00 мск.

Смотреть товарищескую встречу можно в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Оренбурга» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры не сомневаются, что матч «Динамо» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27.

Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.10. Гол оренбуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

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