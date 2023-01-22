«Ман Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил свой прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.98.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Манчестер Сити» после поражения в дерби явно провёл работу над ошибками и собирается сократить расстояние до «Арсенала», который уже отпустил в отрыв. По качеству состава и амбициям «горожане» для меня являются главной ударной силой в Англии, и я полагаю, что в предстоящей встрече гостей ждёт очень серьёзное испытание.

Что касается «Вулверхэмптона», то здесь ситуация продолжает оставаться напряжённой и отрыв в два очка от зоны вылета не внушает оптимизма болельщикам и футболистам. Клуб неплохо вписался в чемпионат после паузы, но пока не имел дела с грандами. Проблемы в атаке остаются главным уязвимым местом «волков», и у них худшая результативность в АПЛ. Вряд ли в Манчестере команде светит разжиться очками, учитывая недавнюю осечку «горожан».

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать никакой интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Манчестер Сити» на порядок солиднее противника, играет дома и остро нуждается в уверенной победе для поднятия духа в составе. Я считаю, что у «волков» не хватит ресурсов и умения и их ждёт разгром в этот вечер.

Мой прогноз — фора (-2) на «Манчестер Сити» за коэффициент 1.98».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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