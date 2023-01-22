Аналитики назвали вероятность победы Роналду в первом матче за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду впервые сыграет за «Аль-Наср» в официальном матче. Дебют португальца состоится 22 января в матче 14-го тура Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Начало встречи — в 20:30 мск.
Ранее футболист пропустил два матча своей команды из-за лимита на легионеров.
Явным фаворитом встречи считается «Аль-Наср». Поставить на победу клуба Роналду можно с коэффициентом 1.20. Шансы «Аль-Иттифака» эксперты оценили в 11.0. Сделать ставку на ничью можно за 6.40.
Аналитики оценили шансы Криштиану забить в первом официальном матче чемпионата Саудовской Аравии. Ставки на его гол принимают с коэффициентом 1.30.
Если Роналду оформит дубль в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак», сыграет коэффициент 2.40. Поставить на хет-трик португальца можно за 5.45.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32.
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