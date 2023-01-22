Эксперты назвали фаворита в матче АПЛ «Ман Сити» — «Вулверхэмптон»

22 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «волков» оценён экспертами в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 7.10.
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.
Зарема Салихова: летом за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.
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