Эксперты назвали фаворита в матче АПЛ «Ман Сити» — «Вулверхэмптон»

22 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «волков» оценён экспертами в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.

Зарема Салихова: летом за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

Роналду уговаривает «Аль-Наср» приобрести Марсело.