«Нефтехимик» — «Авангард»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча КХЛ

22 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.90. На победу Нижнекамска эксперты предлагают коэффициент 3.80.

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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