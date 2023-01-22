«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Посмотрев результаты предыдущего тура, принялся судорожно смотреть состав «Нефтехимика», но почему-то ни Макдэвида, ни Кучерова в стартовой заявке нижнекамцев не нашёл, но ведь пять штук они «Салавату» забили. Могли ведь и больше, не успокойся в конце.

Поэтому «Авангард» из солнечной Казани приезжает заранее напуганным. С ним и «Ак Барс» обошёлся немилосердно, умучив и укатав до полного изнеможения и в итоге выиграв всухую. Не хватало ещё от «младшего брата» огрести.

В принципе, шанс такой есть, ведь сил в Казани «ястребы» оставили немало. И никакого тебе позитива за эти потраченные силы. «Нефтехимик» тоже ведь с «Салаватом» убегался, но хоть не зря, ибо с последнего места Восточной конференции сразу запрыгнул на девятое и упёрся в подошвы «Трактора». Ещё один рывок – и плей-офф.

Тут мы вспоминаем, что в двух последних междусобойчиках текущего сезона выиграли «ястребы». Причём они победили «химиков» даже в сентябре, когда у нижнекамцев всё было ещё вполне благопристойно, а «Авангард» на бесконечном выезде уже бился головой о дно турнирной таблицы. Сейчас-то картина изменилась диаметрально, неужели «ястребы» не победят?

Вот и я считаю, что выиграют. Правда, сдаваться в плен им никто не станет. «Нефтехимик» будет биться как лев – восьмым местом пахнет. Но даже умученный в Казани «Авангард» как-нибудь с ним справится. Предположу средний по голевой наполняемости матч с тоталом, превышающим 4.5 шайбы, а по итогам гости любым способом наберут два очка».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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